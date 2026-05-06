Cinéma Espace Agapit Elise sous emprise Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Elise sous emprise Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 29 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit Elise sous emprise
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
De Marie Rémond
Avec Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern
Rien ne va plus dans la vie d’Élise engluée dans une relation toxique avec Léopold, elle se retrouve propulsée à la tête d’une troupe de théâtre, suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle était l’assistante. Submergée par des crises de panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette confusion qu’elle parviendra à se libérer de ses emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie ? .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit Elise sous emprise
L’événement Cinéma Espace Agapit Elise sous emprise Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre
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