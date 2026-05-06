Cinéma Espace Agapit Juste une illusion Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit Juste une illusion

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

De Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

(suivi d’une planche/repas à 19h00 tarif unique 17,00€) .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit Juste une illusion

L’événement Cinéma Espace Agapit Juste une illusion Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre