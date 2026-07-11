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Cinéma Fjord Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma Fjord

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

2h 26mn — Drame Tout public Cristian Mungiu Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc
Film en VOST
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 26 minutes? Drama | General Audience | Cristian Mungiu | Starring Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc
Film with original audio and subtitles

L’événement Cinéma Fjord Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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