Cinéma Fjord Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma Fjord

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

2h 26mn — Drame Tout public Cristian Mungiu Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc

Film en VOST

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 26 minutes? Drama | General Audience | Cristian Mungiu | Starring Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc

Film with original audio and subtitles

L’événement Cinéma Fjord Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux