Cinéma Histoires de la nuit aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Histoires de la nuit aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-09-25

Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Nora, Thomas, and their daughter Ida live on a remote farm, with their only neighbor being Cristina, an Italian painter.

L’événement Cinéma Histoires de la nuit aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération