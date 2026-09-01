Cinéma Histoires de la nuit aux Templiers Place du Temple Montélimar
vendredi 25 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Histoires de la nuit aux Templiers
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-09-25
Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Nora, Thomas, and their daughter Ida live on a remote farm, with their only neighbor being Cristina, an Italian painter.
L’événement Cinéma Histoires de la nuit aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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