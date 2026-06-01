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Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin Juste une illusion Salle des fêtes Puy-Saint-Martin

Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin Juste une illusion Salle des fêtes Puy-Saint-Martin mardi 23 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 place de la mairie

Ville : 26450 Puy-Saint-Martin

Département : Drôme

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit -14 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, RSA, +65 ans

Puy-Saint-Martin

Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin Juste une illusion

Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
-14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, +65 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Comédie dramatique de Olivier Nakache et Eric Toledano avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
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Salle des fêtes 1 place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 14 64 60  manu.delattre@orange.fr

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English :

A dramatic comedy by Olivier Nakache and Eric Toledano, starring Louis Garrel, Camille Cottin, and Pierre Lottin.

L’événement Cinéma Itinérant à Puy Saint Martin Juste une illusion Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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