Cinéma Jeune Public « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau », Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Cinéma Jeune Public « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » Mercredi 14 octobre, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:15:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:15:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

APRÈS LA SÉANCE : Participez à une session de jeux vidéo (45 min) qui vous entraineront, comme dans le film, dans des aventures à hauteur de chat, dans les univers post-apocalyptiques et où il sera aussi question d’entraide.

INFOS PRATIQUES :

À partir de 8 ans

Durée : 1h25 de projection

GRATUIT

Groupes

Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0)3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel

En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33603739548 »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Cinéma Jeune Public « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » proposé par De la suite dans les images

FLOW