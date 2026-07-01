Cinéma Jeune Public – Le chat du rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Cinéma Jeune Public – Le chat du rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux Dimanche 5 juillet, 11h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:40:00+02:00

Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:40:00+02:00

LE CHAT DU RABBIN de Joann Sfar et Antoine Delesvaux

FRANCE – 2011 – 1h40 – à partir de 9 ans

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle, même à faire sa Bar-Mitsva.

Événement organisé dans le cadre la saison Gare Méditerranée avec lille3000.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lillecinephile.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Lille Cinéphile vous invite à (re)découvrir “Le Chat du rabbin”, un conte d’animation drôle et poétique qui suit un chat bavard dans l’Algérie des années 1920, au fil de rencontres inoubliables.

©Lille Cinéphile