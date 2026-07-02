Cinéma Jeune Public « Sous l’eau, la vie », Gare Saint Sauveur, Lille
mercredi 30 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille
Informations pratiques
Cinéma Jeune Public « Sous l’eau, la vie » Mercredi 30 septembre, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:15:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:15:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Venez vivre un voyage magnifique dans les eaux des mers et des océans à la découverte des êtres vivants, animaux et organismes aquatiques, qui peuplent notre somptueuse planète.
APRÈS LA SÉANCE : Découverte rapide (45 min) du matériel de prise de vue sous-marine.
INFOS PRATIQUES :
À partir de 8 ans
Durée : 50 minutes de projection
GRATUIT
Groupes
Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0)3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.
Individuel
En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33603739548 »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Cinéma Jeune Public « Sous l’eau, la vie » proposé par Le CAP et ALPHAFILMS
Sous l’eau, la vie
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