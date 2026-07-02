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Cinéma Jeune Public « Voyage dans les étoiles », Gare Saint Sauveur, Lille

mercredi 7 octobre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille

Cinéma Jeune Public « Voyage dans les étoiles », Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Cinéma Jeune Public « Voyage dans les étoiles » Mercredi 7 octobre, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:15:00+02:00 – 2026-10-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:15:00+02:00 – 2026-10-07T15:30:00+02:00

À travers une sélection de courts métrages qui vous emmènera en Voyage dans les étoiles, l’association Cellofan’ vous propose de découvrir l’univers du cinéma d’animation et ses techniques.

APRÈS LA SÉANCE : Un atelier stop motion (30min) sera proposé pour une dizaine de participant.es.

INFOS PRATIQUES :
À partir de 6 ans
Durée : 50 minutes de projection
GRATUIT

Groupes
Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0)3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel
En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33603739548 »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Cinéma Jeune Public « Voyage dans les étoiles » proposé par par Cellofan’

Voyage dans les étoiles

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