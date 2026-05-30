CINÉMA JEUNESSE DINOSAURE Montpellier
jeudi 22 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉMA JEUNESSE DINOSAURE
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Projection cinéma pour les enfants !
Nous voici sur la Terre il y a soixante-cinq millions d’années. Séparé des siens avant même sa naissance, Aladar, un petit iguanodon, est élevé par une colonie de lémuriens. Il grandit heureux parmi cette joyeuse tribu jusqu’au jour où une pluie de météorites détruit l’île et contraint tout le monde à l’exil.
→ À partir de 9 ans | Entrée gratuite | Durée 1h19
Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film.
En lien avec l’exposition La science à la rencontre des mondes perdus .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : CINÉMA JEUNESSE DINOSAURE
Movie screenings for kids!
L’événement CINÉMA JEUNESSE DINOSAURE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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