CINÉMA JEUNESSE PETITS CONTES SOUS L’OCÉAN Montpellier

CINÉMA JEUNESSE PETITS CONTES SOUS L’OCÉAN

Médiathèque Montpellier Hérault

Projection cinéma pour les enfants !

Partez sur les traces d’un célèbre marin, découvrez d’incroyables légendes insulaires, explorez des univers aquatiques merveilleux et vibrez au son de l’océan. Un véritable voyage en immersion pour les petits comme les grands !… Un programme de 5 courts métrages comprenant Le Saut du pingouin d’Anastasia Sokolova (Russie, 2022, 5 min), Le Petit Cousteau de Jakub Kouřil (République tchèque, 2013, 8 min), Idodo d’Ursula Ulmi (Suisse, Papouasie-Nouvelle-Guinée, États-Unis, 2021, 10 min), Le Marin et la Feuille d’Aliona Baranova (République tchèque, 2020, 6 min), Le Hareng de Lena von Döhren et Eva Rust (Suisse, 2023, 9 min)

→ À partir de 3 ans | Entrée gratuite | Durée 40 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

Movie screenings for kids!

