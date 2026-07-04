Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma La Bataille De Gaulle L’âge de fer

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-04

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice.

Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.

3 juin 2026 en salle | 2h 40min | Historique, Thriller

De Antonin Baudry

| Par Bérénice Vila, Antonin Baudry

Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This film is presented out of competition at the Cannes Festival 2026.

June 1940. France collapses and signs the armistice.

L’événement Cinéma La Bataille De Gaulle L’âge de fer Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)