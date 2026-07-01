Misa’n échecs Saint-Affrique
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Misa’n échecs
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-11
Venez vivre la passion des échecs ! Assistez aux parties organisées par l’école d’échecs à la médiathèque et découvrez des affrontements captivants.
Parties libres et initiations tous les samedis avec l’école d’échecs de Saint-Affrique. .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie echecs.saintaffrique@gmail.com
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English :
Come experience the thrill of chess! Watch the games organized by the chess school at the media center and enjoy some exciting matches.
L’événement Misa’n échecs Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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