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Misa’n échecs Saint-Affrique

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Affrique

Misa’n échecs Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Boulevard Aristide Briand
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Affrique

Misa’n échecs

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-11

Venez vivre la passion des échecs ! Assistez aux parties organisées par l’école d’échecs à la médiathèque et découvrez des affrontements captivants.
Parties libres et initiations tous les samedis avec l’école d’échecs de Saint-Affrique.   .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie   echecs.saintaffrique@gmail.com

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English :

Come experience the thrill of chess! Watch the games organized by the chess school at the media center and enjoy some exciting matches.

L’événement Misa’n échecs Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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