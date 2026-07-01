Informations pratiques

Saint-Affrique

Misa’n échecs

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-11

Venez vivre la passion des échecs ! Assistez aux parties organisées par l’école d’échecs à la médiathèque et découvrez des affrontements captivants.

Parties libres et initiations tous les samedis avec l’école d’échecs de Saint-Affrique. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie echecs.saintaffrique@gmail.com

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English :

Come experience the thrill of chess! Watch the games organized by the chess school at the media center and enjoy some exciting matches.

L’événement Misa’n échecs Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)