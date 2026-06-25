Saint-Affrique

Cinéma Toy Story 5

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

A partir de 6 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

17 juin 2026 en salle | 1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Andrew Stanton, McKenna Harris Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics!

L’événement Cinéma Toy Story 5 Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)