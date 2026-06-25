Cinéma Toy Story 5 Saint-Affrique
Cinéma Toy Story 5 Saint-Affrique mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Toy Story 5
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
A partir de 6 ans
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
17 juin 2026 en salle | 1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Andrew Stanton, McKenna Harris Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics!
L’événement Cinéma Toy Story 5 Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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