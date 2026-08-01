Informations pratiques

Bischwiller

Cinéma La bataille de Gaulle (partie 2)

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25 22:40:00

Date(s) :

2026-08-25

La seconde partie de ce grand diptyque sur le Général De Gaulle aborde la deuxième moitié de la Seconde Guerre Mondiale, lorsque la France Libre et ses Alliés créent une véritable bascule dans le rapport de force avec l’Axe. Antonin Baudry (Le Chant du loup) réalise les films français les plus ambitieux de ce siècle avec une maîtrise digne de son personnage .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma La bataille de Gaulle (partie 2) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-12 par Maison de la Culture de Bischwiller