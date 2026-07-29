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Cinéma La Chaleur Saint-Affrique

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Affrique

Cinéma La Chaleur Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
1 Boulevard Carnot
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Affrique

Cinéma La Chaleur

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-29
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-03

Il fait anormalement chaud sur les plages des Landes et Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ?
Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia.
8 juillet 2026 en salle | 1h 33min | Drame, Thriller
De Stéphane Demoustier| Par Stéphane Demoustier
Avec Hadrien Hussein, Tristan Richard, Martina La Manna   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

It’s unusually hot on the beaches of the Landes, and Marouane, 17, is spending his last day at the campground with a nagging fear: Will the body he buried on the beach the day before be discovered?

L’événement Cinéma La Chaleur Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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