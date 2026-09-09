Cinéma La Frappe Saint-Affrique
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma La Frappe
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-16
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22
Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années.
2 septembre 2026 en salle | 1h 46min | Drame
De Julien Gaspar-Oliveri
| Par Julien Gaspar-Oliveri, Claudia Bottino
Avec Diego Murgia, Bastien Bouillon, Romane Fringeli
Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui. .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Enzo, 19, and his sister Carla, 20, have been on their own for several years.
L’événement Cinéma La Frappe Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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