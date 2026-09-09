Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma La Frappe

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-16

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22

Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années.

2 septembre 2026 en salle | 1h 46min | Drame

De Julien Gaspar-Oliveri

| Par Julien Gaspar-Oliveri, Claudia Bottino

Avec Diego Murgia, Bastien Bouillon, Romane Fringeli

Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Enzo, 19, and his sister Carla, 20, have been on their own for several years.

L’événement Cinéma La Frappe Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)