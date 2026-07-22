Cinéma La Pat’ Patrouille le Film Mission Dino Saint-Affrique
dimanche 2 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma La Pat’ Patrouille le Film Mission Dino
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures !
Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard.
5 août 2026 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Cal Brunker
| Par Cal Brunker, Bob Barlen
Avec Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace
Titre original PAW Patrol: The Dino Movie
Dès 3 ans .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
When a mysterious storm catches their ship off guard, the Paw Patrol washes ashore on an unexplored tropical island—populated by dinosaurs!
L’événement Cinéma La Pat’ Patrouille le Film Mission Dino Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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