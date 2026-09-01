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AGENDA · Montélimar

Cinéma La séance maudite Evil Dead Burn Place du Temple Montélimar

jeudi 17 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma des Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma La séance maudite Evil Dead Burn

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:45:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Après l’enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle-famille pour partager un dernier repas à sa mémoire.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

After her husband’s funeral, Alice goes to her in-laws’ secluded home to share a final meal in his memory.

L’événement Cinéma La séance maudite Evil Dead Burn Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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