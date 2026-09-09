Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma: La vie d’une Femme

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-23

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29

Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités.

9 septembre 2026 en salle | 1h 38min | Drame

De Charline Bourgeois-Tacquet

| Par Charline Bourgeois-Tacquet

Avec Léa Drucker, Mélanie Thierry, Charles Berling

Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ? .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Gabrielle devotes herself body and %E2soul %E0 to her profession. A surgeon and department head at a public %H%F4pital, she runs around and juggles countless tasks, overwhelmed by her responsibilities.

L’événement Cinéma: La vie d’une Femme Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)