Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns lundi 13 juillet 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Disclosure Day
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth
Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day. .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Disclosure Day
L’événement Cinéma Laruns Disclosure Day Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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