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Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma de Laruns
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Laruns

Cinéma Laruns Disclosure Day

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.   .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Disclosure Day

L’événement Cinéma Laruns Disclosure Day Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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