Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns

Laruns

Cinéma Laruns Disclosure Day

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

2h 25min | Science Fiction, Thriller

De Steven Spielberg | Par David Koepp

Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day. .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Disclosure Day

L’événement Cinéma Laruns Disclosure Day Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées