Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Rue de la Gare Laruns vendredi 3 juillet 2026.

Laruns

Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Découvrez l’histoire des transhumances dans les Pyrénées grâce à une projection proposée par le réalisateur Didier Peyrusqué .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68

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English : Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers

L’événement Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Laruns a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées