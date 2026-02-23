Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Rue de la Gare Laruns vendredi 3 juillet 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Découvrez l’histoire des transhumances dans les Pyrénées grâce à une projection proposée par le réalisateur Didier Peyrusqué .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68
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English : Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers
L’événement Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Laruns a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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