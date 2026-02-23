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Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Rue de la Gare Laruns vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Découvrez l’histoire des transhumances dans les Pyrénées grâce à une projection proposée par le réalisateur Didier Peyrusqué   .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68 

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English : Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers

L’événement Cinéma Laruns Itinéraires de Bergers Laruns a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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