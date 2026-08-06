AGENDA · Champdeniers
Cinéma Le berger et les ours Champdeniers
jeudi 8 octobre 2026 · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Cinéma Le berger et les ours
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Séance cinéma organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
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English : Cinéma Le berger et les ours
L’événement Cinéma Le berger et les ours Champdeniers a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine
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