Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma LE BERGER ET LES OURS

Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-14 2026-08-16

Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne.

Certains sont pour la préservation, d’autres découvrent leurs brebis tuées. Le film suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux. Tous deux sont fascinés par ces ours et passent jours et nuits d’orage au cœur des massifs à les attendre, les épier, les surprendre… .

Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

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English :

In the French Pyrenees, the reintroduction of bears into a pastoral community is reigniting tensions within a mountain village.

L’événement Cinéma LE BERGER ET LES OURS Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)