Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2

Miranda, Andy, Emily and Nigel return to the glamorous, ruthless world of Runway magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.

L’événement Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun