Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne
Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne samedi 20 juin 2026.
Miramont-de-Guyenne
Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
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English : Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2
Miranda, Andy, Emily and Nigel return to the glamorous, ruthless world of Runway magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.
L’événement Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
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