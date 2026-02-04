Cinéma Le mage du Kremlin Espace Animation Les Houches
Cinéma Le mage du Kremlin Espace Animation Les Houches dimanche 29 mars 2026.
Cinéma Le mage du Kremlin
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le mage du Kremlin de Olivier Assayas avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander France 2026 VO Durée 2h25
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
Le mage du Kremlin by Olivier Assayas with Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander France 2026 ? VO Running time 2h25
L’événement Cinéma Le mage du Kremlin Les Houches a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc