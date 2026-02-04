Cinéma Le mage du Kremlin Espace Animation Les Houches

Cinéma Le mage du Kremlin

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le mage du Kremlin de Olivier Assayas avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander France 2026 VO Durée 2h25

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le mage du Kremlin by Olivier Assayas with Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander France 2026 ? VO Running time 2h25

L’événement Cinéma Le mage du Kremlin Les Houches a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc