Cinéma Les héros du Louvre Saint-Affrique
jeudi 24 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Les héros du Louvre
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-24
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29
Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris.
9 septembre 2026 en salle | 1h 45min | Drame, Historique
De Élie Chouraqui
| Par Élie Chouraqui
Avec Kad Merad, Marie Gillain, Fantine Guyot
C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf. .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
As World War II breaks out and the German invasion looms, Babi Maklouf, a night watchman at the Louvre Museum, is tasked with transporting some of its treasures out of Paris.
L’événement Cinéma Les héros du Louvre Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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