Cinéma Les Templiers 70 ans de l’art et essai Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
70 ans de l’art et essai
Créée en 1955, l’Association Française des Cinémas Art & Essai fédère un réseau de plus de 1250 salles de proximité.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
70 years of arthouse cinema
Founded in 1955, the Association Française des Cinémas Art & Essai federates a network of over 1,250 local cinemas.
