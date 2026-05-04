Cinéma L’Illusion de Yakushima Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma L’Illusion de Yakushima

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-24

L’Illusion de Yakushima

2h02 vost



Réalisé par Naomi Kawase

Avec Vicky Krieps, Kan’ichirô

Japon drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Illusion of Yakushima

2:02 ? vost



Directed by Naomi Kawase

Starring Vicky Krieps, Kan’ichirô

Japan drama

L’événement Cinéma L’Illusion de Yakushima Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération