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Cinéma L’Illusion de Yakushima Place du Temple Montélimar

Cinéma L’Illusion de Yakushima Place du Temple Montélimar mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 4

Montélimar

Cinéma L’Illusion de Yakushima

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-24

L’Illusion de Yakushima
2h02 vost

Réalisé par Naomi Kawase
Avec Vicky Krieps, Kan’ichirô
Japon drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Illusion of Yakushima
2:02 ? vost

Directed by Naomi Kawase
Starring Vicky Krieps, Kan’ichirô
Japan drama

L’événement Cinéma L’Illusion de Yakushima Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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