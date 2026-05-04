Cinéma L’Illusion de Yakushima Place du Temple Montélimar
Cinéma L’Illusion de Yakushima Place du Temple Montélimar mercredi 24 juin 2026.
Montélimar
Cinéma L’Illusion de Yakushima
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-24
L’Illusion de Yakushima
2h02 vost
Réalisé par Naomi Kawase
Avec Vicky Krieps, Kan’ichirô
Japon drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Illusion of Yakushima
2:02 ? vost
Directed by Naomi Kawase
Starring Vicky Krieps, Kan’ichirô
Japan drama
L’événement Cinéma L’Illusion de Yakushima Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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