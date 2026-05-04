Cinéma Little Miss Sunshine avec les CJC Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Little Miss Sunshine avec les CJC

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Little Miss Sunshine (2006) est une comédie dramatique réalisée par Jonathan Dayton et Valerie Faris avec Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Little Miss Sunshine (2006) is a comedy-drama directed by Jonathan Dayton and Valerie Faris, starring Abigail Breslin, Greg Kinnear and Paul Dano.

L’événement Cinéma Little Miss Sunshine avec les CJC Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération