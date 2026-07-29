Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma L’Odyssée

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-29

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque.

Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.

15 juillet 2026 en salle | 2h 53min | Action, Aventure

De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Titre original The Odyssey .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

The Odyssey is a mythical epic set around the world that follows Odysseus’s return to Ithaca.

L’événement Cinéma L’Odyssée Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)