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Cinéma L’Odyssée Saint-Affrique

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Affrique

Cinéma L’Odyssée Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
1 Boulevard Carnot
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Affrique

Cinéma L’Odyssée

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-29
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque.
Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.
15 juillet 2026 en salle | 2h 53min | Action, Aventure
De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Titre original The Odyssey   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

The Odyssey is a mythical epic set around the world that follows Odysseus’s return to Ithaca.

L’événement Cinéma L’Odyssée Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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