Cinéma Los Tigres Espace Animation Les Houches

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-25 20:30:00
Los Tigres de Alberto Rodriguez avec Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez Espagne 2026 Durée 1h49 -VO- Label Les Découvertes de Cinébus
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
Los Tigres by Alberto Rodriguez with Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez Spain 2026 Running time 1h49 -VO- Label Les Découvertes de Cinébus
