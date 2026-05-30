CINÉMA MAD GOD Montpellier
mercredi 14 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉMA MAD GOD
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Un film de Phil Tipett, suivi d’une analyse filmique avec ARTFX
Mad God de Phil Tipett, 84 min
Une cloche de plongée corrodée descend au milieu d’une ville en ruine et l’Assassin en émerge pour explorer un labyrinthe de paysages bizarres habités par des habitants bizarres. Il se rend dans une base de valises explosives pour planter un explosif.
Séance en présence de Franck Basset, professeur de l’école ART FX, qui apportera une analyse filmique autour de la technique du Stop Motion.
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.
Conseillé à partir de 16 ans .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINÉMA MAD GOD
A film by Phil Tipett, followed by a film analysis with ARTFX
L’événement CINÉMA MAD GOD Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES Montpellier 16 août 2026
- ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT Montpellier 17 août 2026
- CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI Montpellier 18 août 2026
- EN CHANTÉ PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES D’ART CHORAL Montpellier 19 août 2026
- MEZZE PARTY Montpellier 20 août 2026