Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA MAD GOD

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Un film de Phil Tipett, suivi d’une analyse filmique avec ARTFX

Mad God de Phil Tipett, 84 min

Une cloche de plongée corrodée descend au milieu d’une ville en ruine et l’Assassin en émerge pour explorer un labyrinthe de paysages bizarres habités par des habitants bizarres. Il se rend dans une base de valises explosives pour planter un explosif.

Séance en présence de Franck Basset, professeur de l’école ART FX, qui apportera une analyse filmique autour de la technique du Stop Motion.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.

Conseillé à partir de 16 ans .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA MAD GOD

A film by Phil Tipett, followed by a film analysis with ARTFX

L’événement CINÉMA MAD GOD Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES