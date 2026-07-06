Cinéma | Mon 1er festival Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

DANS TOUS LES SENS

L’Heure Joyeuse vous accueille pour une séance avec des lectures et les projections de trois court-métrages :

– Zoo de Nina Heckel d’après l’œuvre originale de Bernard Friot, France, 2018, 3’49.

Yuna a six ans, elle adore dessiner et raconter des histoires. Et des histoires, ce n’est pas ce qui manque, il arrive toujours des trucs fous à sa petite sœur. Cette fois l’aventure se passe au zoo.

– Cat lake city de Antje Heyn, Allemagne, 2019, 6’41.

Percy Cat est impatient de passer une journée de détente à Cat Lake City – le paradis des vacances des chats. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

– Baião d’intérieurs d’Héloïse Dorsan-Rachet, France, 2025, 4’12.

Un petit oiseau en captivité observe avec curiosité le monde extérieur à travers sa vitre. Soudain, un étrange oiseau musicien apparaît dans le reflet du verre, l’entraînant dans un voyage hypnotique et libérateur. Là où la liberté est une mélodie qui ne demande qu’à être entendue.

Le mercredi 21 octobre | 14h30 À partir de 3 ans

sur inscription

Durée : 1h30

Ciné-conte « Poupi » de Zdeněk Miler aux studio des Ursulines / Intervention de L’Heure Joyeuse avec lectures de kamishibaï.

Le jeudi 22 octobre | 10h15 À partir de 2 ans

Renseignement auprès du cinéma des Ursulines

Durée : 35 min le film et lecture de 30 min

Tous les ans, Mon Premier Festival propose une trentaine de films autour d’une thématique, met à l’honneur une personnalité, présente une sélection d’une quinzaine de films inédits ou en avant-première en compétition pour le Prix du Jury d’enfants du meilleur film avec Ciné+ Family, le Prix du public avec Paris Mômes, ainsi que des ciné-concerts, des films cultes, sans oublier de nombreux ateliers cinéma et des rencontres avec des professionnels du cinéma.

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse





Initié par la Ville de Paris et organisé par l’association Enfances au Cinéma, Mon Premier Festival revient pour sa 22e édition

Du mercredi 21 octobre 2026 au jeudi 22 octobre 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque L’Heure joyeuse et trouvez le meilleur itinéraire

