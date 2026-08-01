Cinéma plein-air Athée-sur-Cher
vendredi 28 août 2026 · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
Athée-sur-Cher
Cinéma plein-air
4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ciné plein air gratuit le vendredi 28 août à 21 h, sur l’esplanade de la mairie d’Athée-sur-Cher. En cas de mauvais temps, la séance aura lieu à la salle des fêtes René Bessé, à Athée-sur-Cher. Découvrez le film Bécassine sans réservation. Buvette et gourmandises sur place !
Ciné plein air gratuit le vendredi 28 août à 21 h, sur l’esplanade de la mairie d’Athée-sur-Cher. En cas de mauvais temps, la séance aura lieu à la salle des fêtes René Bessé, à Athée-sur-Cher. Découvrez le film Bécassine sans réservation. Buvette et gourmandises sur place ! Rendez-vous pique-nique sorti du panier à 19h. .
4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 35 62 94 bibliotheque.athee@gmail.com
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English :
Free outdoor movie screening on Friday, August 28, at 9:00 p.m., on the esplanade in front of the Athée-sur-Cher town hall. In case of bad weather, the screening will take place at the René Bessé community hall in Athée-sur-Cher. Come see the movie *Bécassine*—no reservations required. Refreshments and treats available on site!
L’événement Cinéma plein-air Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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