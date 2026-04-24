Cinéma plein air En fanfare Glatigny La Haye

La Haye

Cinéma plein air En fanfare

Glatigny Glatigny jardin du gite (près de la mairie déléguée) La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 22:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Film de Emmanuel Courcol, 2024

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été´ adopte´, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé´ de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors a` rêver d’une autre vie…

Tout public, gratuit

Apportez votre petite laine ou votre duvet ! .

Glatigny Glatigny jardin du gite (près de la mairie déléguée) La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Cinéma plein air En fanfare

L’événement Cinéma plein air En fanfare La Haye a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche