Cinéma plein air En fanfare Glatigny La Haye
Cinéma plein air En fanfare Glatigny La Haye vendredi 24 juillet 2026.
La Haye
Cinéma plein air En fanfare
Glatigny Glatigny jardin du gite (près de la mairie déléguée) La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 22:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Film de Emmanuel Courcol, 2024
Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été´ adopte´, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé´ de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors a` rêver d’une autre vie…
Tout public, gratuit
Apportez votre petite laine ou votre duvet ! .
Glatigny Glatigny jardin du gite (près de la mairie déléguée) La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Cinéma plein air En fanfare
L’événement Cinéma plein air En fanfare La Haye a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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