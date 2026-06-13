Cinéma plein air Migration et Mamma Mia ! Quend
Cinéma plein air Migration et Mamma Mia ! Quend samedi 11 juillet 2026.
Quend
Cinéma plein air Migration et Mamma Mia !
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Séances de cinéma en plein air proposée par le Cinéma LE PAX. Apportez vos chaises et transats ! 18h30 Migration 20h45 Mamma Mia !
Séances de cinéma en plein air proposée par le Cinéma LE PAX. Apportez vos chaises et transats ! 18h30 Migration 20h45 Mamma Mia ! .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
Open-air movie screenings presented by Cinéma LE PAX. Bring your chairs and lounge chairs! 6:30 p.m. *Migration* 8:45 p.m. *Mamma Mia!*
L’événement Cinéma plein air Migration et Mamma Mia ! Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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