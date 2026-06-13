Quend

Cinéma plein air Migration et Mamma Mia !

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Séances de cinéma en plein air proposée par le Cinéma LE PAX. Apportez vos chaises et transats ! 18h30 Migration 20h45 Mamma Mia !

Séances de cinéma en plein air proposée par le Cinéma LE PAX. Apportez vos chaises et transats ! 18h30 Migration 20h45 Mamma Mia ! .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

Open-air movie screenings presented by Cinéma LE PAX. Bring your chairs and lounge chairs! 6:30 p.m. *Migration* 8:45 p.m. *Mamma Mia!*

L’événement Cinéma plein air Migration et Mamma Mia ! Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre