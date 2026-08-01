Informations pratiques

Verdun

Cinéma Plein air

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Cinéma en plein air place aux petites Victoires ! Une soirée cinéma sous les étoiles ¿¿

Vendredi 21 août, la Base de loisirs du Pré l’Évêque se transforme en salle de cinéma à ciel ouvert ! À partir de 19h, rendez-vous pour profiter de la buvette, du pop-corn et de jeux avant la projection gratuite du film Les Petites Victoires à 21h.

Cette comédie française, portée notamment par Michel Blanc et Julia Piaton, raconte l’histoire d’Alice, maire et institutrice d’un petit village, dont le quotidien déjà bien chargé est bouleversé par l’arrivée d’Émile, un sexagénaire au caractère bien trempé qui décide enfin d’apprendre à lire et à écrire. Entre les défis de l’école et ceux de la commune, Alice n’aura pas une minute à elle !

Un film choisi par les habitants

Les Petites Victoires a été proposé par les Conseils citoyens de Verdun, puis sélectionné par les habitants grâce à un vote en ligne. Une belle manière de construire ensemble cette soirée estivale et de faire vivre la participation citoyenne.

Cette opération, proposée par la Ville de #Verdun et les Conseils citoyens, est financée par la collectivité et la Politique de la Ville.

Buvette et jeux dès 19h

Projection à 21h

Alors, prenez votre couverture, invitez famille et amis et venez profiter d’une belle soirée de cinéma sous les étoiles !Tout public

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Verdun 55100 Meuse Grand Est

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English :

Open-Air Movie Night: Let’s Celebrate the “Little Victories”! A Movie Night Under the Stars %BF%BF

On Friday, August 21, the Prélévèque Recreation Center will be transformed into an open-air movie theater! %C0 Starting at 7 p.m., come enjoy refreshments, popcorn, and games before the free screening of the film %AB Les Petites Victoires %BB at 9 p.m.

This French comedy, starring Michel Blanc and Julia Piaton, tells the story of Alice, the mayor and schoolteacher of a small village, whose already busy daily lifeis turned upside down by the arrival of Émile, a feisty sixty-year-old who finally decides to learn to read and write. Between the challenges at school and those in the town, Alice won’t have a minute to herself!

A film chosen by the residents:

%AB Les Petites Victoires %BB was proposed by the Verdun Citizens’ Councils and then selected by residents through an online vote. A wonderful way to come together to create this summer evening and bring civic participation to life.

This event, organized by the City of #Verdun and the Citizens’ Councils, is funded by the local government and the City Policy initiative.

Refreshments and games starting at 7 p.m.

Film screening at 9 p.m.

So grab a blanket, invite your family and friends, and come enjoy a wonderful evening of movies under the stars!

L’événement Cinéma Plein air Verdun a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN