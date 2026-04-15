Concert par le Quatuor des Sacres Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Concert par le Quatuor des Sacres

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Originaire de Champagne, ce quatuor à cordes est composé de Valérie Robert, Fabien Degueille, Stéphanie Bonnefoy et Laurent Bonnefoy. Sensible aux esthétiques médiévales, baroques, classiques, romantiques et actuelles, il parcourt un large univers musical. De Jean-Sébastien Bach, à Wolfgang Amadeus Mozart jusqu’à des artistes contemporains, un programme varié sera interprété par cet ensemble réunissant alto, violons et violoncelle.

Sur réservation (nombre de places limité).

Tout public, gratuit.Tout public

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

Hailing from Champagne, this string quartet is made up of Valérie Robert, Fabien Degueille, Stéphanie Bonnefoy and Laurent Bonnefoy. Sensitive to medieval, baroque, classical, romantic and contemporary aesthetics, they cover a wide musical universe. From Johann Sebastian Bach and Wolfgang Amadeus Mozart to contemporary artists, a varied program will be performed by this ensemble of viola, violin and cello.

Reservations required (places are limited).

Open to all, free of charge.

L’événement Concert par le Quatuor des Sacres Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN