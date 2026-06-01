Cinéma Pour le plaisir Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Cinéma Pour le plaisir

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin.

Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : Cinéma Pour le plaisir

A couple, a truth that explodes. Fanny and Tom have been happily married for 20 years. But one day a secret comes out: Fanny has never had an orgasm. Tom, an engineer, decides to take up a daring challenge: to create the object that will revolutionize female pleasure.

L’événement Cinéma Pour le plaisir Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun