Cinéma Promis le ciel Espace Animation Les Houches mercredi 11 mars 2026.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-11 20:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Promis le ciel de Erige Sehiri avec Aïssa Maïga, Deborat Christelle Naney, Laetitia Ky France, Tunisie, Qatar 2026 Durée 1h32 Label Les Découvertes de Cinébus
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
Promis le ciel by Erige Sehiri with Aïssa Maïga, Deborat Christelle Naney, Laetitia Ky France, Tunisia, Qatar 2026 Running time 1h32 Label: Les Découvertes de Cinébus
L’événement Cinéma Promis le ciel Les Houches a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc