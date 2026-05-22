Cinéma Salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval
Cinéma Salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval vendredi 22 mai 2026.
Saint-Pierre-Laval
Cinéma
Salle socio-culturelle Foyer Rural Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-19 2026-09-25 2026-10-23 2026-11-20
Par le Foyer rural.
.
Salle socio-culturelle Foyer Rural Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 34 35 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Movie
By Foyer rural.
L’événement Cinéma Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Saint-Pierre-Laval (Allier)
- Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval 30 mai 2026
- Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval 7 juin 2026
- Concours de pétanque , repas (friture ou andouillettes/frites) Saint-Pierre-Laval 27 juin 2026
- Fête patronale Saint-Pierre-Laval 28 juin 2026
- Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Saint-Pierre-Laval 5 septembre 2026