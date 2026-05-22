Cinéma Salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval

Saint-Pierre-Laval

Cinéma

Salle socio-culturelle Foyer Rural Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-19 2026-09-25 2026-10-23 2026-11-20

Par le Foyer rural.

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Salle socio-culturelle Foyer Rural Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 34 35 97

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English : Movie

By Foyer rural.

L’événement Cinéma Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse