Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 21h.

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Fjord

19 août 2026 en salle | 2h 26min | Drame

De Cristian Mungiu | Par Cristian Mungiu

Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed

Tout public



Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

Fjord

August 19, 2026 in theaters | 2 hr 26 min | Drama

Directed by Cristian Mungiu | Written by Cristian Mungiu

Starring Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer