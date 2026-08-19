Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Relais Culturel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 21h.
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Fjord
19 août 2026 en salle | 2h 26min | Drame
De Cristian Mungiu | Par Cristian Mungiu
Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed
Tout public
Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
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English :
Fjord
August 19, 2026 in theaters | 2 hr 26 min | Drama
Directed by Cristian Mungiu | Written by Cristian Mungiu
Starring Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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