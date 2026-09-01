Journées Européennes du Patrimoine Musée des Saintes Maries Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Musée des Saintes Maries 6 rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Saintes maries de la Mer !



Des rendez-vous exceptionnels avec le patrimoine.

Voici notre programme



Les 19 et 20 septembre entrée gratuite de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00



Les 19 et 20 septembre visite guidée thématique de la partie Baroncelli à 11h00 et à 15h00



(durée 1h, gratuit sur réservation accueil-museal@lessaintesmaries.fr ou 04.65.07.66.26) .

Musée des Saintes Maries 6 rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 07 66 26 accueil-museal@lessaintesmaries.fr

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English :

European Heritage Days at the Saintes-Maries-de-la-Mer Museum!

Exceptional opportunities to experience our heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer