Journées Européennes du Patrimoine Musée des Saintes Maries Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Saintes Maries · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Musée des Saintes Maries 6 rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Saintes maries de la Mer !
Des rendez-vous exceptionnels avec le patrimoine.
Voici notre programme
Les 19 et 20 septembre entrée gratuite de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Les 19 et 20 septembre visite guidée thématique de la partie Baroncelli à 11h00 et à 15h00
(durée 1h, gratuit sur réservation accueil-museal@lessaintesmaries.fr ou 04.65.07.66.26) .
Musée des Saintes Maries 6 rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 07 66 26 accueil-museal@lessaintesmaries.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days at the Saintes-Maries-de-la-Mer Museum!
Exceptional opportunities to experience our heritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)
- Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 12 septembre 2026
- Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13 septembre 2026
- Centenaire de la croix de Camargue et marche sur le chemin de Marie Madeleine Saintes-Maries-de-la-Mer 17 septembre 2026
- Braderie des Commerçants Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer 19 septembre 2026
- Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 19 septembre 2026