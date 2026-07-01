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Cinéma, Salle Marie-Durand, Saint-Paul-la-Coste

vendredi 3 juillet 2026 · Salle Marie-Durand · Saint-Paul-la-Coste

Cinéma, Salle Marie-Durand, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Salle Marie-Durand
Adresse
Place du village, 30480 Saint-Paul-la-Coste
Ville
30480 Saint-Paul-la-Coste
Département
Gard

Cinéma Vendredi 3 juillet, 18h00, 21h00 Salle Marie-Durand Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

– 18h, Le Chant des forêts, de Vincent Meunier (documentaire).
– 21h, L’affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé (drame).

Salle Marie-Durand Place du village, 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/lesTerrassesSPLC30480/?locale=fr_CA »}]
Formules ciné ou repas + ciné. Projection Culture

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