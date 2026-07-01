St-Paul-la-Coste célèbre son patrimoine et ses talents, Salle Marie-Durand, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

St-Paul-la-Coste célèbre son patrimoine et ses talents 11 – 19 juillet Salle Marie-Durand Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Vernissage le 11 juillet à 17h30.

©Titouan Mariac

Salle Marie-Durand Place du village, 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie

Autour de quatre thématiques : les 130 ans du pont de Roubarbel (1896-2026) ; les talents du village ; mémoire des lieux, mémoire des gens ; films et documentaires sur les Cévennes.