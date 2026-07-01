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Sortie à la découverte des papillons, Saint-Paul-la-Coste, Saint-Paul-la-Coste

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Paul-la-Coste

Sortie à la découverte des papillons, Saint-Paul-la-Coste, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Saint-Paul-la-Coste
Adresse
30480 Saint-Paul-la-Coste
Ville
30480 Saint-Paul-la-Coste
Département
Gard

Sortie à la découverte des papillons Mardi 7 juillet, 09h00 Saint-Paul-la-Coste Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

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Au détour d’une balade, venez à la rencontre des papillons et de leurs couleurs virevoltantes !

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