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Découverte de Saint-Paul-la-Coste, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

samedi 4 juillet 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul · Saint-Paul-la-Coste

Découverte de Saint-Paul-la-Coste, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Les Terrasses de Saint-Paul
Adresse
30480 Saint-Paul-la-Coste
Ville
30480 Saint-Paul-la-Coste
Département
Gard

Découverte de Saint-Paul-la-Coste Samedi 4 juillet, 10h00 Les Terrasses de Saint-Paul Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

– 10h, petit-déjeuner.
– 11h, balade nature et botanique du sentier de Carevieille.
– 12h, déjeuner.
– 15h, jeux et ateliers créatifs.
– 18h, spectacle de cirque “Mike Tiger”.
– 19h30, activités et spectacle gratuits pour tous.

©Titouan Mariac

Les Terrasses de Saint-Paul 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/jOoRX »}]
Journée en famille.

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