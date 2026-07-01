Découverte de Saint-Paul-la-Coste, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste
samedi 4 juillet 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul · Saint-Paul-la-Coste
Informations pratiques
Découverte de Saint-Paul-la-Coste Samedi 4 juillet, 10h00 Les Terrasses de Saint-Paul Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
– 10h, petit-déjeuner.
– 11h, balade nature et botanique du sentier de Carevieille.
– 12h, déjeuner.
– 15h, jeux et ateliers créatifs.
– 18h, spectacle de cirque “Mike Tiger”.
– 19h30, activités et spectacle gratuits pour tous.
©Titouan Mariac
Les Terrasses de Saint-Paul 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/jOoRX »}]
Journée en famille.
À voir aussi à Saint-Paul-la-Coste (Gard)
- Cinéma, Salle Marie-Durand, Saint-Paul-la-Coste 3 juillet 2026
- Sortie à la découverte des papillons, Saint-Paul-la-Coste, Saint-Paul-la-Coste 7 juillet 2026
- St-Paul-la-Coste célèbre son patrimoine et ses talents, Salle Marie-Durand, Saint-Paul-la-Coste 11 juillet 2026
- Repas partagé & concert, Place du village, Saint-Paul-la-Coste 25 juillet 2026
- Cinéma, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste 31 juillet 2026