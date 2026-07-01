Découverte de Saint-Paul-la-Coste, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

samedi 4 juillet 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul · Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Découverte de Saint-Paul-la-Coste Samedi 4 juillet, 10h00 Les Terrasses de Saint-Paul Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

– 10h, petit-déjeuner.

– 11h, balade nature et botanique du sentier de Carevieille.

– 12h, déjeuner.

– 15h, jeux et ateliers créatifs.

– 18h, spectacle de cirque “Mike Tiger”.

– 19h30, activités et spectacle gratuits pour tous.

©Titouan Mariac

Les Terrasses de Saint-Paul 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://shorturl.at/jOoRX »}]

Journée en famille.