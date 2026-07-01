Cinéma Scary Movie Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne
samedi 25 juillet 2026 · Centre Multiculturel · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Cinéma Scary Movie
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri.
Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri. .
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
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English : Cinéma Scary Movie
Twenty-six years after escaping a strangely familiar masked killer ( Ghostface ), the saga?s iconic heroes are once again in the murderer?s sights, and no horror franchise is immune.
L’événement Cinéma Scary Movie Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays de Lauzun
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