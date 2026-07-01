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Cinéma Scary Movie Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

samedi 25 juillet 2026 · Centre Multiculturel · Miramont-de-Guyenne

Cinéma Scary Movie Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Centre Multiculturel
Adresse
14 Rue Martignac
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif

Miramont-de-Guyenne

Cinéma Scary Movie

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri.
Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri.   .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52 

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English : Cinéma Scary Movie

Twenty-six years after escaping a strangely familiar masked killer ( Ghostface ), the saga?s iconic heroes are once again in the murderer?s sights, and no horror franchise is immune.

L’événement Cinéma Scary Movie Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays de Lauzun

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