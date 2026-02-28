Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction….

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer

In the not-too-distant future, Paris has been divided into 3 zones by social class, and the artificial intelligence ALMA has revolutionized police work. Until its inventor is murdered, and Salia and Zem, two policemen who have nothing in common, are forced to work together…

L’événement Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Lauzun